Visite découverte du conservatoire de l’abeille noire Maison du Parc Perche en Nocé

Visite découverte du conservatoire de l’abeille noire

Maison du Parc COURBOYER Perche en Nocé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 10:30:00

fin : 2026-04-22 11:30:00

Date(s) :

2026-04-22

Venez découvrir le conservatoire de l’abeille noire du Perche en vous approchant au plus près des colonies d’abeilles accompagné d’apiculteurs chevronnés du CETA.

Dégustez enfin le fruit de leur labeur, le miel de Courboyer.

Réservation jusqu’à midi la veille .

Maison du Parc COURBOYER Perche en Nocé 61340 Orne Normandie +33 2 33 25 70 10

