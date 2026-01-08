Vide-greniers Brocante Place de la salle des fêtes Perche en Nocé

Vide-greniers Brocante

Place de la salle des fêtes Nocé Perche en Nocé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Vide-greniers et brocante sur la place de la salle fêtes, organisé par le comité des fêtes de Nocé. .

Place de la salle des fêtes Nocé Perche en Nocé 61340 Orne Normandie +33 6 50 61 39 25

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide-greniers Brocante

L’événement Vide-greniers Brocante Perche en Nocé a été mis à jour le 2026-01-05 par OT CdC Coeur du Perche