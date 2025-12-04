Gala de danse classique Préaux du Perche Perche en Nocé

Gala de danse classique

Préaux du Perche

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

2026-04-18

Avec la participation exceptionnelle de danseurs du Ballet de l’Opéra National de Paris.

La soirée met en scène 3 couples de danseurs interprétant des pas de deux classiques et contemporains.

Pratique au Théâtre Basse Passière à Préaux du Perche billetterie en ligne.

L’heure exacte sera prochainement communiquée. .

contact@theatrebassepassiere.com

