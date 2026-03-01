En ce mois dédié à la défense des droits de la femme, pour la 2ème année consécutive, cette exposition d’art urbain met à l’honneur le « Black Women

Power » en célébrant la puissance, la créativité et les voix des femmes noires. Vous y découvrirez des œuvres illustrant le pouvoir d’agir individuel

ou collectif des femmes noires et des portraits de femmes noires inspirantes pour toutes les femmes et les filles.

Curatrice : Garidell 14, Galerie d’art urbain itinérante

féministe.

Vernissage le jeudi 26 mars 2026 à partir de 18h30 en présence des artistes (entrée libre) !

Exposition visible aux horaires d’ouverture du centre socioculturel Maurice Noguès et les samedis de 15h à 19h.

Visites commentées les vendredis de 13h30 à 17h30 et les samedis de 15h à 19h. Autres visites guidées possibles sur réservation par mail à garidell14@icloud.com .

Plus d’informations sur :

https://www.garidell14.org/

https://www.instagram.com/garidell_14/?hl=fr

https://www.instagram.com/csc.maurice.nogues/

Dans le cadre du mois de l’égalité femmes-hommes, organisation d’une exposition collective de street-art « BLACK WOMEN POWER #2». Curatrice : Garidell 14, Galerie d’art urbain itinérante féministe.

Le jeudi 26 mars 2026

de 18h30 à 20h00

Du jeudi 26 mars 2026 au jeudi 30 avril 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 09h30 à 17h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-26T19:30:00+01:00

fin : 2026-04-30T20:30:00+02:00

Date(s) : 2026-03-26T09:30:00+02:00_2026-03-26T17:30:00+02:00;2026-03-26T18:30:00+02:00_2026-03-26T20:00:00+02:00;2026-03-27T09:30:00+02:00_2026-03-27T17:30:00+02:00;2026-03-30T09:30:00+02:00_2026-03-30T17:30:00+02:00;2026-03-31T09:30:00+02:00_2026-03-31T17:30:00+02:00;2026-04-01T09:30:00+02:00_2026-04-01T17:30:00+02:00;2026-04-02T09:30:00+02:00_2026-04-02T17:30:00+02:00;2026-04-03T09:30:00+02:00_2026-04-03T17:30:00+02:00;2026-04-06T09:30:00+02:00_2026-04-06T17:30:00+02:00;2026-04-07T09:30:00+02:00_2026-04-07T17:30:00+02:00;2026-04-08T09:30:00+02:00_2026-04-08T17:30:00+02:00;2026-04-09T09:30:00+02:00_2026-04-09T17:30:00+02:00;2026-04-10T09:30:00+02:00_2026-04-10T17:30:00+02:00;2026-04-13T09:30:00+02:00_2026-04-13T17:30:00+02:00;2026-04-14T09:30:00+02:00_2026-04-14T17:30:00+02:00;2026-04-15T09:30:00+02:00_2026-04-15T17:30:00+02:00;2026-04-16T09:30:00+02:00_2026-04-16T17:30:00+02:00;2026-04-17T09:30:00+02:00_2026-04-17T17:30:00+02:00;2026-04-20T09:30:00+02:00_2026-04-20T17:30:00+02:00;2026-04-21T09:30:00+02:00_2026-04-21T17:30:00+02:00;2026-04-22T09:30:00+02:00_2026-04-22T17:30:00+02:00;2026-04-23T09:30:00+02:00_2026-04-23T17:30:00+02:00;2026-04-24T09:30:00+02:00_2026-04-24T17:30:00+02:00;2026-04-27T09:30:00+02:00_2026-04-27T17:30:00+02:00;2026-04-28T09:30:00+02:00_2026-04-28T17:30:00+02:00;2026-04-29T09:30:00+02:00_2026-04-29T17:30:00+02:00;2026-04-30T09:30:00+02:00_2026-04-30T17:30:00+02:00

Centre socioculturel Maurice Noguès 1/7, avenue de la Porte de Vanves 75014 Entrée par la place Marthe SimardParis

https://www.centresocioculturelmauricenogues.org/ +33145424646 cscmnogues.accueil@leolagrange.org https://www.facebook.com/Centre-socioculturel-Maurice-Nogu%C3%A8s-Officiel-101957565482817 https://www.facebook.com/Centre-socioculturel-Maurice-Nogu%C3%A8s-Officiel-101957565482817



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