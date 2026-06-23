Exposition collective En chantier APO33 – La Fabrique Ile de Nantes/Plateforme Intermédia Nantes
Exposition collective En chantier APO33 – La Fabrique Ile de Nantes/Plateforme Intermédia Nantes vendredi 17 juillet 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-17 15:00 – 19:00
Gratuit : oui Tout public
Pensée comme un paysage d’œuvres, l’exposition Zone de travaux / Matières en œuvre / États de chantier déploie le thème en chantier sous une forme collective. Six artistes y présentent chacun une proposition — œuvre, dispositif, instrument-installation — reliée par une pièce commune issue de la fabrique partagée : instruments mutualisés, parcours, paysage sonore.Le public traverse des matières, des sons, des traces et des mécaniques : résonateurs, structures vibrantes, objets détournés, dispositifs jouables. L’exposition met en circulation l’écoute par l’expérience — toucher, activer, produire, transformer — autant d’actions qui révèlent la manière dont un outil, un geste ou une contrainte deviennent forme artistique. Selon les conditions du lieu, certaines pièces s’activent dans un cadre simple et robuste : règles d’usage visibles, stations de jeu, temps d’activation accompagnés.L’ensemble compose une exposition vivante, où la fabrication reste perceptible : assemblages, réparations, essais, matières, et protocoles de jeu. Exposition du 2 au 18 juillet 2026, puis du 20 au 28 août 2026,sur la Plateforme Intermédia :du jeudi au samedi de 15h à 19h
APO33 – La Fabrique Ile de Nantes/Plateforme Intermédia Île de Nantes Nantes 44200
02 51 89 47 16 http://apo33.org/ 0632691782 http://apo33.org
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