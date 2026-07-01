Exposition collective – Galerie Jeanne Bucher Jaeger, Jeanne Bucher Jaeger, Paris

Informations pratiques

Exposition collective – Galerie Jeanne Bucher Jaeger 26 septembre 2026 – 23 janvier 2027 Jeanne Bucher Jaeger Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T10:00:00+02:00 – 2026-09-26T19:00:00+02:00

Fin : 2027-01-23T10:00:00+01:00 – 2027-01-23T19:00:00+01:00

Cette exposition s’inscrit au sein du parcoursPhotographie dans les galeries d’art, organisé par leComité Professionnel des Galeries d’Art.

Jeanne Bucher Jaeger 5 rue de Saintonge, 75003 Paris Paris 75003 Quartier des Archives Paris Île-de-France +33 1 42 72 60 42 https://www.jeannebucherjaeger.com/ https://www.instagram.com/galeriejeannebucherjaeger/ [{« link »: « https://www.comitedesgaleriesdart.com/ »}] La galerie est une des rares galeries internationales à avoir aujourd’hui 100 ans, avec une liste d’artistes et un fonds d’œuvres traversant le champs de l’Art Européen du XXe siècle et s’inscrivant dans celui du XXIe siècle.

Fondée par Jeanne Bucher en 1925, la galerie, dans la même famille depuis 3 générations, est considérée comme une institution européenne ayant exposé les grands artistes du XXe siècle : les avant-gardistes abstraits, cubistes et surréalistes d’avant-guerre (Bauchant, Ernst, Giacometti, Kandinsky, Léger, Masson, Miró, Picasso, Staël, Tanguy, Vieira da Silva…) exposés par Jeanne Bucher entre 1925 et 1946 ; son successeur Jean-François Jaeger reprend la direction de la galerie en 1947, expose les grands Abstraits Européens et Américains d’après-guerre (Staël, Vieira da Silva, Bissière, Tobey, Dubuffet, Jorn…), les nouveaux peintres figuratifs et réalistes des années 70 (Gérard Fromanger, Dado, Fred Deux…), les sculpteurs urbains et environnementaux des années 80 (Dani Karavan, Jean-Paul Philippe, Jean-Pierre Raynaud…) et ouvre les portes de la galerie aux artistes orientaux, reconnus aujourd’hui trésors nationaux dans leur pays. Depuis 2004, Véronique Jaeger, arrière petite-fille de Jeanne Bucher et fille de Jean-François Jaeger, aujourd’hui Présidente Directrice Générale de la galerie assure la promotion des artistes auxquels l’histoire de la galerie est liée depuis l’origine tels que André Bauchant, Vieira da Silva, Arpad Szenes, Nicolas de Staël, Hans Reichel, Roger Bissière, Mark Tobey, Jean Dubuffet, Fermín Aguayo, conçoit des expositions monographiques ou thématiques pour des musées internationaux par des prêts d’œuvres provenant du fonds de la galerie ou de collections privées constituées à travers le temps, poursuit et développe de nouvelles collaborations avec des artistes contemporains tels que Guillaume Barth, Michael Biberstein, Miguel Branco, Antoine Grumbach, Zarina, Dani Karavan, Evi Keller, Rui Moreira, Jean-Paul Philippe, Hanns Schimansky, Susumu Shingu, Yang Jiechang, Maria Ana Vasco Costa, Antonella Zazzera…

Du 18 octobre 2025 au 10 janvier 2026, la galerie a célébré son centenaire avec l’exposition AVENEMENT, des Arts Premiers à nos jours. Metro 11 Rambuteau ; Metro 8 Saint-Sébastien -Froissart

Parking Beaubourg

Cette exposition s’inscrit au sein du parcours Photographie dans les galeries d’art, organisé par le Comité Professionnel des Galeries d’Art.

©Exposition « Avènement », Centenaire de la galerie Jeanne Bucher Jaeger 2025-2026, photo Hervé Abbadie, courtesy Jeanne Bucher Jaeger, Paris-Lisbonne