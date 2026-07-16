Exposition collective – Galerie Papillon, Galerie Papillon, Paris

Informations pratiques

Exposition collective – Galerie Papillon 18 octobre – 23 décembre Galerie Papillon Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-18T11:00:00+02:00 – 2026-10-18T19:00:00+02:00

Fin : 2026-12-23T11:00:00+01:00 – 2026-12-23T19:00:00+01:00

Cette exposition s’inscrit au sein du parcoursPhotographie dans les galeries d’art, organisé par leComité Professionnel des Galeries d’Art.

Galerie Papillon 13 rue Chapon, 75003 Paris Paris 75003 Quartier Sainte-Avoye Paris Île-de-France +33 1 40 29 07 20 https://galeriepapillonparis.com/ https://www.instagram.com/GaleriePapillonparis [{« link »: « https://www.comitedesgaleriesdart.com/ »}] Depuis 1989, la Galerie Papillon est reconnue pour sa programmation pointue qui réunit des artistes internationaux – émergents, confirmés, en milieu de carrière – partageant un même sens de la poésie et de l’ironie. Elle leur offre un vaste terrain de jeu dans son espace principal sur cour, tandis que son 2ème espace au 1er étage est dédié à des accrochages dans un espace plus intime, proche de l’appartement du collectionneur.

Marion et Claudine Papillon partagent les mêmes valeurs et un engagement commun : promouvoir les artistes et leur travail sur la scène artistique internationale et soutenir la création contemporaine dans toute sa richesse et toute sa diversité. Métro Arts et Métier (M3 et M11), République (M3, M5, M8, M9, M11)

Cette exposition s’inscrit au sein du parcours Photographie dans les galeries d’art, organisé par le Comité Professionnel des Galeries d’Art.

©Grégory Copitet