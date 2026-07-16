Exposition collective Sécantes #1, Diamètre 15 Montreuil artist run space, Montreuil

Informations pratiques

Exposition collective Sécantes #1 30 septembre – 13 novembre Diamètre 15 Montreuil artist run space Seine-Saint-Denis

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-30T18:00:00+02:00 – 2026-09-30T21:00:00+02:00

Fin : 2026-11-13T18:00:00+01:00 – 2026-11-13T22:00:00+01:00

Sécantes est une exposition collective réunissant cinq artistes du collectif Diamètre 15 Montreuil — Celia Boulesteix, Flavie L.T, Julie Laporte, Bérénice Lefebvre et Léa Rivera Hadjes — ainsi que la commissaire Marie Auger. Le projet se déploie en deux temps : une première exposition fin 2026 dans leur nouvel espace à Montreuil (objet de cette demande), puis une version enrichie en 2027 aux Grandes Serres de Pantin.

L’exposition explore la photographie comme matière expérimentale, en dialogue avec le volume et l’espace. À travers des techniques variées (argentique, numérique, sérigraphie, gravure, transferts), les artistes dépassent les formes traditionnelles au profit d’approches sensibles et processuelles. La scénographie immersive est accompagnée de tables rondes, visites et ateliers, d’un fanzine collaboratif gratuit.

Des ateliers de pratiques artistiques, réunis sous l’intitulé « Ateliers Bicentenaire », occuperont une place centrale durant l’année du bicentenaire. Trois ateliers sont proposés, chacun porté par une artiste différente de l’exposition, en lien direct avec sa pratique. Ces ateliers sont conçus comme des espaces de transmission approfondie et d’expérimentation, permettant aux participants de s’approprier des techniques liées à la photographie et à ses extensions plastiques.

Créé en 2017 en Seine-Saint-Denis, le collectif Diamètre 15 s’est progressivement imposé comme un acteur engagé de la scène artistique locale. D’abord implanté aux Grandes Serres de Pantin, puis à la Tour Orion à Montreuil, il développe depuis plusieurs années une programmation mêlant expositions, résidences curatoriales, événements publics et actions de médiation. Au-delà de cette représentation, le projet met en avant des modes d’organisation alternatifs, notamment à travers le fonctionnement du collectif Diamètre 15. Celui-ci repose sur la mutualisation des compétences, la solidarité entre artistes et une autonomie dans la programmation. Ces modalités de travail permettent de répondre, en partie, à la précarité structurelle qui touche particulièrement les artistes professionnelles et notamment émergentes, tout en participant à une réflexion plus large sur les formes d’organisation du travail artistique. Ces dimensions sont intégrées aux actions de médiation, qui abordent également les réalités économiques et sociales du métier d’artiste, ainsi que le rôle des collectifs et des artist-run spaces dans la création contemporaine.

Diamètre 15 Montreuil artist run space 71-83 rue de stalingrad 93100 Montreuil Montreuil 93100 Solidarité – Carnot Seine-Saint-Denis Île-de-France https://www.diametre15.com https://www.instagram.com/diametre.15/ [{« type »: « email », « value »: « diametre15.bicentenaire@gmail.com »}] Diamètre 15 est un artist-run space créée en 2017, soutenu par le groupe ALIOS Developpement. Le fondement de cette collaboration est de mettre à disposition des ateliers avec la volonté de fédérer des artistes plasticien.nes autour de projets architecturaux atypiques. Organisés et gérés par des artistes, le site est articulé par des espaces de travail individuels et collectifs où chacun.e se regroupe par l’intermédiaire de diverses

techniques et savoir-faire. L’association Diamètre 15 regroupe 50 artistes professionnels contemporains. Anciennement établis aux Grandes Serres de Pantin, puis la tour Orion à Montreuil leurs ateliers sont aujourd’hui aux 83 rue Stalingrad Montreuil. Accès M°9 Croix de Chavaux/ Mairie de Montreuil

Bus 127 arrêt Jeanne d’arc direction Neuilly-sur-marne

Sécantes est une exposition collective réunissant cinq artistes du collectif Diamètre 15 Montreuil — Celia Boulesteix, Flavie L.T, Julie Laporte, Bérénice Lefebvre et Léa Rivera Hadjes — ainsi que la…

©Margot Duvivier