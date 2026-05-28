EXPOSITION COLORES DEL ALMA La Distillerie 66 Torreilles
EXPOSITION COLORES DEL ALMA La Distillerie 66 Torreilles vendredi 5 juin 2026.
Torreilles
EXPOSITION COLORES DEL ALMA
La Distillerie 66 15 Rue de la Distillerie Torreilles Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 15:00:00
fin : 2026-07-05 18:30:00
Date(s) :
2026-06-05
Une rencontre entre deux trajectoires artistiques, entre mémoire, mouvement et voyage intérieur.
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La Distillerie 66 15 Rue de la Distillerie Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 51 17 26 31 contact@ladistillerie.fr
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English :
A meeting between two artistic paths, between memory, movement and inner journey.
L’événement EXPOSITION COLORES DEL ALMA Torreilles a été mis à jour le 2026-05-26 par BIT DE TORREILLES
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