EXPOSITION COLORES DEL ALMA La Distillerie 66 Torreilles

Torreilles

EXPOSITION COLORES DEL ALMA

La Distillerie 66 15 Rue de la Distillerie Torreilles Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 15:00:00

fin : 2026-07-05 18:30:00

Date(s) :

2026-06-05

Une rencontre entre deux trajectoires artistiques, entre mémoire, mouvement et voyage intérieur.

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La Distillerie 66 15 Rue de la Distillerie Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 51 17 26 31 contact@ladistillerie.fr

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English :

A meeting between two artistic paths, between memory, movement and inner journey.

L’événement EXPOSITION COLORES DEL ALMA Torreilles a été mis à jour le 2026-05-26 par BIT DE TORREILLES