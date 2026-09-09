Exposition commentée de l’apothicairerie et démonstration, Abbaye Saint Remi de Laval-Dieu, Monthermé

Informations pratiques

Exposition commentée de l’apothicairerie et démonstration 19 et 20 septembre Abbaye Saint Remi de Laval-Dieu Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

En complément du jardin des simples, l’apothicairerie témoigne du travail des pharmaciens d’autrefois avec de nombreux pots et matériaux utilisés les siècles derniers.

Abbaye Saint Remi de Laval-Dieu Rue Remacle de Lissoir, 08800 Monthermé Monthermé 08800 Ardennes Grand Est 03 24 54 46 73 http://www.meuse-semoy-tourisme.com Au XIIᵉ siècle, le comte de Rethel, Witer, fonda plusieurs abbayes sur les terres qui lui appartenaient. Celle de Monthermé fut érigée en 1128, avec le soutien de l’archevêque Renauld de Martigné, au lieu-dit Vallis Dei (la Vallée de Dieu). Elle fut destinée à des chanoines réguliers de l’ordre de Prémontré, sous le vocable de Saint-Remi.

L’abbaye fut rattachée à la France en 1629, avec la souveraineté de Château-Regnault. En 1696, l’église fut endommagée par un incendie volontaire provoqué par des éléments de la garnison de Maastricht. Sa façade occidentale fut réparée trois ans plus tard, dans un style baroque flamand, mêlant briques et pierres jaunes de Dom-le-Mesnil. L’église présente des fresques, des boiseries et des stalles sculptées datant de 1699. La communauté fut dissoute à la Révolution française, et les biens furent vendus en 1791. Parking à proximité.

En complément du jardin des simples, l’apothicairerie témoigne du travail des pharmaciens d’autrefois avec de nombreux pots et matériaux utilisés les siècles derniers.

©ASP-MLD