Exposition commentée de vieux vélos et vélos originaux, Château du Grand Jardin, Joinville

Informations pratiques

Exposition commentée de vieux vélos et vélos originaux Dimanche 20 septembre, 11h00 Château du Grand Jardin Haute-Marne

compris dans le billet d’entrée du site (2€/pers ; gratuit – 12 ans)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

L’association Vélocipédia de Saint-Dizier vous propose de découvrir l’épopée du vélo au travers de la présentation d’une dizaine de modèles, certains datant du XIXe siècle ! Et ensuite, en selle pour faire un tour sur un vélo original dans les allées du parc.

Château du Grand Jardin 5 avenue de la Marne, 52300 Joinville, France Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33325941754 https://haute-marne.fr/liens-utiles/chateau-du-grand-jardin Créé par Claude de Lorraine, premier Duc de Guise, le château du Grand Jardin est un pavillon de plaisance du XVIe siècle qui vient compléter la demeure seigneuriale : le château d’en haut (aujourd’hui disparu) surplombant la ville. Influencé par le style Renaissance découvert lors des guerres d’Italie, c’est un lieu de réception et de représentation qui manifeste le pouvoir des Guise. À l’époque, seuls les hôtes de marque sont invités à festoyer et à admirer son décor et ses jardins. Parking dédié de 92 places.

L’association Vélocipédia de Saint-Dizier vous propose de découvrir l’épopée du vélo au travers de la présentation d’une dizaine de modèles, certains datant du XIXe siècle ! Et ensuite, en selle pour…

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