Exposition Conscience Plastique Limoges

Dans le cadre du Festival Campus Créatifs, découvrez l’univers artistique de Rodrigue Lambert et son travail autour des matériaux plastiques transformés par la chaleur dans l’exposition Conscience Plastique . Une démarche engagée qui interroge notre rapport à l’environnement, à la mémoire des objets et à l’empreinte que nous laissons sur le monde.

FDSE de Limoges Limoges 87031 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

