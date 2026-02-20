Exposition Conscience Plastique Limoges
Exposition Conscience Plastique Limoges mardi 17 mars 2026.
Exposition Conscience Plastique
FDSE de Limoges Limoges Haute-Vienne
Dans le cadre du Festival Campus Créatifs, découvrez l’univers artistique de Rodrigue Lambert et son travail autour des matériaux plastiques transformés par la chaleur dans l’exposition Conscience Plastique . Une démarche engagée qui interroge notre rapport à l’environnement, à la mémoire des objets et à l’empreinte que nous laissons sur le monde.
FDSE de Limoges Limoges 87031 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 14 90 00
