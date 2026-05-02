Exposition Contenir l’ouragan de Daniel Van de Velde à la Maison Julien Gracq Saint-Florent-le-Vieil Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire

Exposition Contenir l’ouragan de Daniel Van de Velde à la Maison Julien Gracq

Saint-Florent-le-Vieil 1 Rue du Grenier À Sel Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 10:00:00

fin : 2026-09-30 17:30:00

Date(s) :

2026-09-11 2026-09-12 2026-09-16 2026-09-17 2026-09-18 2026-09-19 2026-09-23 2026-09-24 2026-09-25 2026-09-26 2026-09-30 2026-10-01 2026-10-02 2026-10-03 2026-10-07 2026-10-08 2026-10-09 2026-10-10 2026-10-14 2026-10-15

Découvrez l’univers singulier de Daniel Van de Velde, à la Maison Julien Gracq !

Découvrez l’univers singulier de Daniel Van de Velde. Sa démarche multidisciplinaire, qui intègre également la peinture, la photographie et l’écriture, propose une réflexion profonde sur la réconciliation de l’humanité avec l’ensemble du vivant. Ses créations s’établissent comme un territoire où le monde extérieur et l’inconscient se rencontrent, visant à maintenir le sentiment d’être un organisme vivant.

La maison Julien Gracq ferme ses portes entre 12h et 14h

Des oeuvres de l’artiste sont également visibles à l’Abbaye de Saint-Florent-le-Vieil .

Saint-Florent-le-Vieil 1 Rue du Grenier À Sel Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire culture@mauges-sur-loire.fr

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English :

Discover the singular world of Daniel Van de Velde, at the Maison Julien Gracq!

L’événement Exposition Contenir l’ouragan de Daniel Van de Velde à la Maison Julien Gracq Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-29 par Pôle Tourisme ôsezMauges