Exposition Contenir l’ouragan de Daniel Van de Velde à l’Abbaye de Saint-Florent-le-Vieil Saint-Florent-le-Vieil Mauges-sur-Loire
Exposition Contenir l’ouragan de Daniel Van de Velde à l’Abbaye de Saint-Florent-le-Vieil Saint-Florent-le-Vieil Mauges-sur-Loire samedi 12 septembre 2026.
Mauges-sur-Loire
Exposition Contenir l’ouragan de Daniel Van de Velde à l’Abbaye de Saint-Florent-le-Vieil
Saint-Florent-le-Vieil Rue Charles de Renneville Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 15:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00
Date(s) :
2026-09-12 2026-09-13 2026-09-19 2026-09-20 2026-09-26 2026-09-27 2026-10-03 2026-10-04 2026-10-10 2026-10-11 2026-10-17 2026-10-18 2026-10-24 2026-10-25 2026-10-31 2026-11-01
Découvrez l’univers singulier de Daniel Van de Velde, à l’Abbaye de Saint-Florent-le-Vieil !
Découvrez l’univers singulier de Daniel Van de Velde. Sa démarche multidisciplinaire, qui intègre également la peinture, la photographie et l’écriture, propose une réflexion profonde sur la réconciliation de l’humanité avec l’ensemble du vivant. Ses créations s’établissent comme un territoire où le monde extérieur et l’inconscient se rencontrent, visant à maintenir le sentiment d’être un organisme vivant.
Des oeuvres de l’artiste sont également visibles à la Maison Julien Gracq .
Saint-Florent-le-Vieil Rue Charles de Renneville Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire culture@mauges-sur-loire.fr
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English :
Discover the unique world of Daniel Van de Velde, at the Abbaye de Saint-Florent-le-Vieil!
L’événement Exposition Contenir l’ouragan de Daniel Van de Velde à l’Abbaye de Saint-Florent-le-Vieil Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-29 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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