Exposition « Corentin Celton : Une vie d’engagement (1901-1943) », Hôpital Corentin-Celton, Issy-les-Moulineaux

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Exposition « Corentin Celton : Une vie d’engagement (1901-1943) » 19 et 20 septembre Hôpital Corentin-Celton Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Le 15 février 1945, l’hospice des Petits-Ménages d’Issy-les-Moulineaux est rebaptisé Corentin-Celton en hommage au résistant fusillé par l’armée allemande au Mont-Valérien le 29 décembre 1943. Tour à tour soignant, syndicaliste militant, soldat brancardier puis résistant, découvrez la vie de cet homme, de sa jeunesse à Douarnenez aux prisons de Vichy et aux balles allemandes, grâce à des documents inédits.

Hôpital Corentin-Celton 4 Parvis Corentin Celton, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France 0158004438 http://hopital-corentincelton.aphp.fr Aujourd’hui, un des grands centres de rééducation européens et structure gériatrique unique en France, cet hôpital est un exemple d’architecture hospitalière Napoléon III : la chapelle Saint-Sauveur de style néo-roman de l’architecte Marcellin Vera et les galeries qui encadrent les cours. Métro Corentin-Celton (ligne 12). Bus 126, 189, 394

Exposition « Corentin Celton : Une vie d’engagement (1901-1943) »

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