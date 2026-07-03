Exposition « Cornebidouille » de l’école des loisirs Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris
mardi 13 octobre 2026 · Médiathèque Marguerite Yourcenar · Paris
Informations pratiques
Enfin une
exposition sur la sorcière préférée des enfants… surtout ceux qui ne mangent
pas leur soupe !
Extraites
des six albums existants, ces magnifiques illustrations de Magali Bonniol sont classées en 4 thématiques : Toilettes et
tuyaux, Petit et grand, Les accessoires de Cornebidouille, et Les transformations
de Cornebidouille.
Chaque illustration est accompagnée d’un QR code proposant un extrait audio lu par l’auteur Pierre Bertrand.
Ces magnifiques illustrations ont été généreusement fournies par l’école des loisirs.
Exposition en entrée libre au 1er étage de la médiathèque (espace jeunesse) du mardi 13 octobre au dimanche 8 novembre 2026 aux horaires d’ouverture de la médiathèque.
Venez découvrir l’univers incroyable de la célébre sorcière Cornebidouille de Magali Bonniol et Pierre Bertrand !
Du mardi 13 octobre 2026 au dimanche 08 novembre 2026 :
gratuit
Exposition en entrée libre du mardi 13 octobre au dimanche 8 novembre 2026 aux horaires d’ouverture de la médiathèque.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-13T02:00:00+02:00
fin : 2026-11-09T00:59:59+01:00
Date(s) :
Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris
https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/
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