Informations pratiques

Enfin une

exposition sur la sorcière préférée des enfants… surtout ceux qui ne mangent

pas leur soupe !

Extraites

des six albums existants, ces magnifiques illustrations de Magali Bonniol sont classées en 4 thématiques : Toilettes et

tuyaux, Petit et grand, Les accessoires de Cornebidouille, et Les transformations

de Cornebidouille.

Chaque illustration est accompagnée d’un QR code proposant un extrait audio lu par l’auteur Pierre Bertrand.

Ces magnifiques illustrations ont été généreusement fournies par l’école des loisirs.

Exposition en entrée libre au 1er étage de la médiathèque (espace jeunesse) du mardi 13 octobre au dimanche 8 novembre 2026 aux horaires d’ouverture de la médiathèque.

Venez découvrir l’univers incroyable de la célébre sorcière Cornebidouille de Magali Bonniol et Pierre Bertrand !

Du mardi 13 octobre 2026 au dimanche 08 novembre 2026 :

gratuit



Exposition en entrée libre du mardi 13 octobre au dimanche 8 novembre 2026 aux horaires d’ouverture de la médiathèque.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-13T02:00:00+02:00

fin : 2026-11-09T00:59:59+01:00

Date(s) :

Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris

https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/



Afficher la carte du lieu Médiathèque Marguerite Yourcenar et trouvez le meilleur itinéraire

