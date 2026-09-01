EXPOSITION CORRESPONDANCES, CARTES POSTALES RÊVÉES Béziers

Informations pratiques

Béziers

CORRESPONDANCES, CARTES POSTALES RÊVÉES

9 rue du Capus Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-09-19

Quand une simple carte postale devient un espace d’émotions, de souvenirs et de création, l’art révèle toute sa force.

L’exposition Correspondances, cartes postales rêvées vous invite à redécouvrir la carte postale comme un véritable support de création et d’émotion. Réalisée dans le cadre du projet Musées à l’hôpital , les œuvres du fruit d’ateliers menés avec les patients, résidents et soignants du site hospitalier de Perréal. Entre souvenirs, imaginaire et partage, cette exposition sensible témoigne de la force du lien entre l’art, la création et l’humain.

Exposition ouverte également pendant les Journées Européennes du Patrimoine le 19 et 20 septembre 2026. .

9 rue du Capus Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 81 60 musees@beziers.fr

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English : EXPOSITION CORRESPONDANCES, CARTES POSTALES RÊVÉES

When a simple postcard becomes a space for emotions, memories, and creativity, art reveals its full power.

L’événement CORRESPONDANCES, CARTES POSTALES RÊVÉES Béziers a été mis à jour le 2026-08-19 par 34 ADT34