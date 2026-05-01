Exposition Correspondances de Bénédicte Reverchon Musée de la lunette Hauts de Bienne
Exposition Correspondances de Bénédicte Reverchon Musée de la lunette Hauts de Bienne mercredi 6 mai 2026.
Hauts de Bienne
Exposition Correspondances de Bénédicte Reverchon
Musée de la lunette 2 Place Jean Jaurès Hauts de Bienne Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06
fin : 2026-05-27
Date(s) :
2026-05-06
Bénédicte Reverchon, artiste originaire du Haut-Jura, et enseignante en École d’arts à Vaulx-en-Velin, se distingue par ses séries photographiques mêlant poésie, dessin et expérimentation. Son travail est une lecture guidée par l’évocation des titres et la déconstruction des codes photographiques.
Au Musée de la lunette elle présentera deux séries unies par l’eau. La première, À travers les yeux d’une libellule , évoque le passé industriel Québécois de la rivière Ouiatchouan. La seconde qui s’intitule MonoNoAware photosensible à l’éphémère , souligne la fragilité des atolls, et fait de l’eau un lien entre histoire industrielle et préoccupations écologiques actuelles.
La face cachée des hummocks à la Galerie d’art domestique, nous invitera dans les fonds marins à travers photographies, dessins d’icebergs et d’animaux bioluminescents. Par un voyage impossible aux Kerguelen, cette série interroge notre rapport au voyage, et valorise l’imaginaire. C’est une recherche poétique de mondes inaccessibles, depuis l’intimité d’un espace clos.
Vernissage le 6 mai à 18h30. Entrée libre. .
Musée de la lunette 2 Place Jean Jaurès Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 33 39 30
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English : Exposition Correspondances de Bénédicte Reverchon
L’événement Exposition Correspondances de Bénédicte Reverchon Hauts de Bienne a été mis à jour le 2026-04-30 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA GORGES DE LA BIENNE
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