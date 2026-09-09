Exposition « Coupables ? Chronique du banc des accusés », Palais de justice de Vervins, Vervins

Informations pratiques

Exposition « Coupables ? Chronique du banc des accusés » 19 et 20 septembre Palais de justice de Vervins Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez à travers une sélection de procès emblématiques ou étonnants l’évolution de la justice au cours des siècles.

Palais de justice de Vervins 3 place du Palais Vervins Vervins 02140 Aisne Hauts-de-France Le Palais de Justice de Vervins, classé Monument Historique, est un édifice emblématique de l’architecture judiciaire du XIXe siècle. Situé à 3 Place des Anciens Combattants, il a été construit entre 1844 et 1847 par l’architecte Henri Van Cléemputte. Ce palais de justice a joué un rôle central dans la vie civique de Vervins pendant 160 ans, jusqu’à sa fermeture en 2009. Après des travaux de réhabilitation, il a été transformé en un lieu d’action sociale et de justice de proximité, accueillant plusieurs structures telles que l’École de la 2e Chance et le Centre Médico-Social de l’UTAS d’Hirson. Le Palais de Justice de Vervins est un témoignage de l’importance de la préservation du patrimoine architectural et fonctionnel, tout en offrant un espace pour la justice sociale et la justice de proximité.

Découvrez à travers une sélection de procès emblématiques ou étonnants l’évolution de la justice au cours des siècles.

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