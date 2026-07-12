EXPOSITION COWORKING LÉMURS Montpellier

Informations pratiques

Montpellier

EXPOSITION COWORKING LÉMURS

3 Rue Fournarie Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-03

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-09-03

Le vernissage de l’exposition à l’espace de coworking Lémurs marque une nouvelle étape du projet Textured & Friends, né de la résidence artistique collective qui se tiendra du 25 juillet au 1er août.

Le vernissage de l’exposition à l’espace de coworking Lémurs marque une nouvelle étape du projet Textured & Friends, né de la résidence artistique collective qui se tiendra du 25 juillet au 1er août.

Cette résidence réunit cinq artistes aux univers singuliers — Textured, Fragments, Thomas Cardinale, Zokay et Jocko Laskez — avec l’envie de faire dialoguer leurs écritures, de provoquer des rencontres entre leurs pratiques et de laisser émerger des créations où les frontières individuelles s’ouvrent peu à peu vers un langage commun.

L’exposition présentée à Lémurs donne à voir les œuvres issues de cette expérience des pièces nées du frottement entre les univers, des essais, des influences croisées et d’une dynamique collective pensée comme un véritable terrain d’exploration. Le vernissage est ainsi l’occasion de découvrir non seulement les résultats de la résidence, mais aussi l’énergie, les échanges et les transformations qui l’ont traversée.

L’exposition se poursuivra jusqu’au 30 septembre, et sera ponctuée par d’autres temps forts tout au long de sa durée. Les dates et le programme détaillé de ces rendez-vous restent encore à définir, mais viendront prolonger l’expérience à travers de nouvelles formes de rencontre, de médiation et de partage autour du projet.

Vernissage jeudi 3 septembre -18h 21h .

3 Rue Fournarie Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 64 92 98 94 texturedartstudio@gmail.com

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English : EXPOSITION COWORKING LÉMURS

The opening of the exhibition at the L’Émurs coworking space marks a new phase of the Textured & Friends project, which is part of the collective artist residency taking place from July 25 to August 1.

L’événement EXPOSITION COWORKING LÉMURS Montpellier a été mis à jour le 2026-07-07 par 34 OT MONTPELLIER