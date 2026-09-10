Exposition Cré’art-46 Limoges
lundi 19 octobre 2026 · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Exposition Cré’art-46
Place Saint Pierre Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-19 10:00:00
fin : 2026-10-25 19:00:00
Date(s) :
2026-10-19
Découvrez une exposition artistique réunissant plusieurs univers et techniques peinture, céramique d’art, décoration sur crânes d’animaux, encre de Chine et photographie. Une belle occasion de découvrir des créations originales, de rencontrer différents regards artistiques et de laisser place à la curiosité et à l’inspiration. L’exposition est ouverte à tous et l’entrée est libre. .
Place Saint Pierre Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 59 24 49
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English : Exposition Cré’art-46
L’événement Exposition Cré’art-46 Limoges a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Limoges Métropole
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