Informations pratiques

Limoges

Exposition Cré’art-46

Place Saint Pierre Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-19 10:00:00

fin : 2026-10-25 19:00:00

Date(s) :

2026-10-19

Découvrez une exposition artistique réunissant plusieurs univers et techniques peinture, céramique d’art, décoration sur crânes d’animaux, encre de Chine et photographie. Une belle occasion de découvrir des créations originales, de rencontrer différents regards artistiques et de laisser place à la curiosité et à l’inspiration. L’exposition est ouverte à tous et l’entrée est libre. .

Place Saint Pierre Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 59 24 49

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English : Exposition Cré’art-46

L’événement Exposition Cré’art-46 Limoges a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Limoges Métropole