Exposition – « Créatures : une étude de la monstruosité en mouvement, entre photographie et performance », Ballet national de Marseille, Marseille

Informations pratiques

Exposition – « Créatures : une étude de la monstruosité en mouvement, entre photographie et performance » 17 – 21 mai 2027 Ballet national de Marseille Bouches-du-Rhône

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-05-17T14:00:00+02:00 – 2027-05-17T19:00:00+02:00

Fin : 2027-05-21T14:00:00+02:00 – 2027-05-21T19:00:00+02:00

Cette exposition présentera le travail réalisé par les étudiant·e·s du BTS Photographie du lycée Blaise Pascal de Marseille en dialogue avec les ateliers de performance menés auprès de jeunes participant·e·s issu·e·s de structures d’accompagnement et de formation alternatives. Conçue comme la trace vivante d’un laboratoire de création collective, l’exposition rassemblera des photographies, expérimentations argentiques, photogrammes, impressions textiles et recherches visuelles développées tout au long du projet.

Les ateliers de photographie et de performance prendront appui sur les réflexions développées dans la nouvelle création de (LA)HORDE « Après moi, le déluge », envisagée ici comme un point de départ commun de recherche et d’expérimentation. À travers les thèmes de la transformation, des figures hybrides et des tensions entre domination, réparation et réinvention, cette œuvre nourrira les imaginaires du projet sans en déterminer les formes. Chaque proposition élaborée au sein du laboratoire développera ainsi sa propre écriture visuelle et sensible, en dialogue libre avec l’univers critique et poétique de la création.

Au contact des ateliers de danse, de cabaret et de cirque dirigés par Nin Khelifa, les étudiant·e·s photographes développeront une pratique de l’image attentive aux transformations du corps, aux états de présence et aux formes d’apparition. Ici, la photographie ne documentera pas seulement une performance : elle deviendra elle-même espace de métamorphose, matière sensible et terrain d’expérimentation.

Les œuvres exposées témoigneront d’un processus de recherche autour de la monstruosité entendue comme puissance de déplacement des normes, des identités et des représentations. Corps fragmentés, gestes en tension, figures hybrides, traces lumineuses et matières imprimées composeront un paysage visuel où se croiseront fiction, intimité et performance.

Pensée comme une extension du travail scénique présenté au Ballet national de Marseille, l’exposition invitera le public à entrer dans les coulisses du laboratoire, à découvrir les étapes de fabrication des images et à traverser les différentes formes prises par cette création collective.

Avec :

– des jeunes issu·e·s de structures d’accompagnement et de formation alternatives

– les étudiant·e·s du BTS Photographie du lycée Blaise Pascal de Marseille

Ateliers performance : Nin Khelifa

Ateliers photographie : Jehane Mahmoud

Projet porté par le Ballet national de Marseille dans le cadre du Bicentenaire de la Photographie.

Ballet national de Marseille 20 boulevard de Gabès Marseille 13008 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Cette exposition présentera le travail réalisé par les étudiant·e·s du BTS Photographie du lycée Blaise Pascal de Marseille en dialogue avec les ateliers de performance menés auprès de jeunes de et …

©Jehane Mahmoud