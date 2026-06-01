Exposition « Crinoline, coiffe normande et pantalon, les femmes et leurs vêtements à travers la photographie,1840-1920 », Archives départementales du Calvados, Caen

Exposition « Crinoline, coiffe normande et pantalon, les femmes et leurs vêtements à travers la photographie,1840-1920 » 19 et 20 septembre Archives départementales du Calvados Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Dans le cadre du Bicentenaire de la photographie, cette exposition « Crinoline, coiffe normande et pantalon, les femmes et leurs vêtements à travers la photographie, 1840-1920 » rassemble une trentaine de photographies issues des collections des Archives du Calvados. Elle sera visible du samedi 19 septembre 2026 au 8 mars 2027.

Cette exposition entre dans le cadre des Journées du Matrimoine 2026 portées par HF+ Normandie.

Archives départementales du Calvados 61 Rue de Lion-sur-Mer, 14000 Caen, France Caen 14000 Calvados Normandie 33231471850 http://archives.calvados.fr https://archives.calvados.fr/ [{« link »: « https://hf-normandie.fr/index.php/journees-du-matrimoine-en-normandie/ »}] Parking gratuit. Tramway A ou B, arrêt Copernic. Bus n°22 ou n°5, arrêt Cité U Lebisey : depuis le centre-ville, prendre l’arrêt Tour Leroy ou Théâtre.

Dans le cadre du Bicentenaire de la photographie, cette exposition « Crinoline, coiffe normande et pantalon, les femmes et leurs vêtements à travers la photographie, 1840-1920 » rassemble une trentaine…

© Mme Leroux dans une robe à crinoline, années 1860. Cliché : Ludovic Laumonier, restitution numérique positive d’un négatif photographique sur verre au collodion. AD14, 48Fi/2