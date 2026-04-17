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Exposition Croissant indigérible FRAC Poitou-Charentes Angoulême

Exposition Croissant indigérible FRAC Poitou-Charentes Angoulême vendredi 22 mai 2026.

Lieu : FRAC Poitou-Charentes

Adresse : 63 Boulevard Besson Bey

Ville : 16000 Angoulême

Département : Charente

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : dimanche 1 novembre 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Angoulême

Exposition Croissant indigérible

FRAC Poitou-Charentes 63 Boulevard Besson Bey Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-05-22 14:00:00
fin : 2026-11-01 18:00:00

Date(s) :
2026-05-22

Le Frac Poitou-Charentes présente la première exposition personnelle en Europe du collectif Tizintizwa. Basé à Casablanca.
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FRAC Poitou-Charentes 63 Boulevard Besson Bey Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 92 87 01  info@frac-poitou-charentes.org

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English :

The Frac Poitou-Charentes presents the first solo exhibition in Europe by the Tizintizwa collective. Based in Casablanca.

L’événement Exposition Croissant indigérible Angoulême a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême

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