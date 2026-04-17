Exposition Croissant indigérible FRAC Poitou-Charentes Angoulême

Angoulême

Exposition Croissant indigérible

FRAC Poitou-Charentes 63 Boulevard Besson Bey Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-05-22 14:00:00

fin : 2026-11-01 18:00:00

Date(s) :

2026-05-22

Le Frac Poitou-Charentes présente la première exposition personnelle en Europe du collectif Tizintizwa. Basé à Casablanca.

.

FRAC Poitou-Charentes 63 Boulevard Besson Bey Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 92 87 01 info@frac-poitou-charentes.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Frac Poitou-Charentes presents the first solo exhibition in Europe by the Tizintizwa collective. Based in Casablanca.

L’événement Exposition Croissant indigérible Angoulême a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême