Exposition Croissant indigérible FRAC Poitou-Charentes Angoulême
Exposition Croissant indigérible FRAC Poitou-Charentes Angoulême vendredi 22 mai 2026.
Angoulême
Exposition Croissant indigérible
FRAC Poitou-Charentes 63 Boulevard Besson Bey Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-05-22 14:00:00
fin : 2026-11-01 18:00:00
Date(s) :
2026-05-22
Le Frac Poitou-Charentes présente la première exposition personnelle en Europe du collectif Tizintizwa. Basé à Casablanca.
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FRAC Poitou-Charentes 63 Boulevard Besson Bey Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 92 87 01 info@frac-poitou-charentes.org
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English :
The Frac Poitou-Charentes presents the first solo exhibition in Europe by the Tizintizwa collective. Based in Casablanca.
L’événement Exposition Croissant indigérible Angoulême a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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