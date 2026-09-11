Exposition Curieuses collections, Bibliothèque d’étude et de conservation, Besançon

Informations pratiques

Exposition Curieuses collections 19 et 20 septembre Bibliothèque d’étude et de conservation Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Plongez dans les trésors de la bibliothèque, comme dans un cabinet de curiosités. Du Moyen Âge à travers ses manuscrits précieux, au monde exploré par la géographie et la zoologie, jusqu’aux contes et légendes du XIXe siècle… sans oublier quelques objets insolites. Car les merveilles ne sont pas toujours là où on les attend.

Bibliothèque d’étude et de conservation 1 rue de la Bibliothèque, 25000 Besançon Besançon 25000 Sarrail Doubs Bourgogne-Franche-Comté 03 81 87 81 40 https://bibliotheques.besancon.fr/

Plongez dans les trésors de la bibliothèque, comme dans un cabinet de curiosités. Du Moyen Âge à travers ses manuscrits précieux, au monde exploré par la géographie et la zoologie, jusqu’aux contes…

© Les poissons de Renard, coll BM de Besançon