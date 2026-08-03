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AGENDA · Mortemart

Exposition Danièle Ouzeau et Lisette Jaussoin Place du Château des Ducs Mortemart

lundi 3 août 2026 · Place du Château des Ducs · Mortemart

Exposition Danièle Ouzeau et Lisette Jaussoin Place du Château des Ducs Mortemart

Informations pratiques

Début
lundi 3 août 2026
Fin
lundi 31 août 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Place du Château des Ducs
Adresse
Château des Ducs
Ville
87330 Mortemart
Département
Haute-Vienne
Tarif

Mortemart

Exposition Danièle Ouzeau et Lisette Jaussoin

Place du Château des Ducs Château des Ducs Mortemart Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 09:00:00
fin : 2026-08-31 18:00:00

Date(s) :
2026-08-03

Venez découvrir les bijoux et talismans en argent massif empreints d’une atmosphère médiévale de Lisette Jaussoin et les créations et restaurations de mobilier en bois massif et tapisseries traditionnelles de Danièle Ouzeau dans le cadre du Château des Ducs de Mortemart.   .

Place du Château des Ducs Château des Ducs Mortemart 87330 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 68 12 11 

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English : Exposition Danièle Ouzeau et Lisette Jaussoin

L’événement Exposition Danièle Ouzeau et Lisette Jaussoin Mortemart a été mis à jour le 2026-07-31 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin

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