Exposition « Dans l’Atelier », Mairie de Chartres et Hôtel d’Agglomération de Chartres métropole, Chartres
samedi 19 septembre 2026 · Mairie de Chartres et Hôtel d'Agglomération de Chartres métropole · Chartres
Informations pratiques
Exposition « Dans l’Atelier » 19 et 20 septembre Mairie de Chartres et Hôtel d’Agglomération de Chartres métropole Eure-et-Loir
Libre accès dans le hall de la Mairie à côté du guichet unique.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Les Ateliers Lorin sont fermés pour travaux : mais grâce à ces photographies, plongez dans l’univers de cet atelier de peintre verrier toujours en activité depuis 160 ans !
Exposition photographique réalisée par le service Patrimoine et Inventaire de la Région Centre-Val de Loire
Mairie de Chartres et Hôtel d’Agglomération de Chartres métropole Place des Halles, 28000 Chartres Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 23 40 00 https://www.chartres.fr/ Visitées de l’Hôtel de Ville de Chartres et de l’Hôtel d’agglomération de Chartres
Les Ateliers Lorin sont fermés pour travaux : mais grâce à ces photographies, plongez dans l’univers de cet atelier de peintre verrier toujours en activité depuis 160 ans !
©Région Centre-Val de Loire, Inventaire général, Thierry Cantalupo
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