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Exposition « Dans l’Atelier », Mairie de Chartres et Hôtel d’Agglomération de Chartres métropole, Chartres

samedi 19 septembre 2026 · Mairie de Chartres et Hôtel d'Agglomération de Chartres métropole · Chartres

Exposition « Dans l’Atelier », Mairie de Chartres et Hôtel d’Agglomération de Chartres métropole, Chartres

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Mairie de Chartres et Hôtel d'Agglomération de Chartres métropole
Adresse
Place des Halles, 28000 Chartres
Ville
28000 Chartres
Département
Eure-et-Loir
Tarif
Libre accès dans le hall de la Mairie à côté du guichet unique.

Exposition « Dans l’Atelier » 19 et 20 septembre Mairie de Chartres et Hôtel d’Agglomération de Chartres métropole Eure-et-Loir

Libre accès dans le hall de la Mairie à côté du guichet unique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les Ateliers Lorin sont fermés pour travaux : mais grâce à ces photographies, plongez dans l’univers de cet atelier de peintre verrier toujours en activité depuis 160 ans !
Exposition photographique réalisée par le service Patrimoine et Inventaire de la Région Centre-Val de Loire

Mairie de Chartres et Hôtel d’Agglomération de Chartres métropole Place des Halles, 28000 Chartres Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 23 40 00 https://www.chartres.fr/ Visitées de l’Hôtel de Ville de Chartres et de l’Hôtel d’agglomération de Chartres
Les Ateliers Lorin sont fermés pour travaux : mais grâce à ces photographies, plongez dans l’univers de cet atelier de peintre verrier toujours en activité depuis 160 ans !

©Région Centre-Val de Loire, Inventaire général, Thierry Cantalupo

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