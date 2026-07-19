Séance de dédicace de Paolo Martinello pour Pendragon Chartres
vendredi 11 septembre 2026 · Chartres
Informations pratiques
Chartres
Séance de dédicace de Paolo Martinello pour Pendragon
10 Rue de la Clouterie Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-11 17:00:00
fin : 2026-09-11 20:00:00
Date(s) :
2026-09-11
Le dessinateur Paolo Martinello viendra dédicacer le nouvel opus de sa série Pendragon, publiée chez Glénat, à la librairie BD Flash.
Les artistes Jérôme Le Gris, Benoît Dellac et Paolo Martinello s’emparent du cycle arthurien pour des bandes dessinées bien épiques ! Vous prendrez plaisir à reconnaître ces figures mythiques qui peuplent l’imagination collective depuis des siècles. Toutefois, ne vous appuyez pas trop sur ce que vous connaissez des légendes, car les auteurs sauront vous surprendre ! Graphiquement, c’est splendide et dynamique à souhait impossible de s’ennuyer… Le découpage des planches ajoute à la vivacité du récit, tandis que la précision du travail sur les décors permet l’immersion totale. Une série à ne pas rater ! .
10 Rue de la Clouterie Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 36 65 34
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English :
Comic book artist Paolo Martinello will be at the BD Flash bookstore to sign copies of the latest volume in his Pendragon series, published by Glénat.
L’événement Séance de dédicace de Paolo Martinello pour Pendragon Chartres a été mis à jour le 2026-07-15 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
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