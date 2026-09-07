Exposition Dans une grande ville étrangère – Vivien Ayroles, médiathèque Bonlieu, Annecy

Informations pratiques

Exposition Dans une grande ville étrangère – Vivien Ayroles 2 octobre – 19 décembre médiathèque Bonlieu Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T10:30:00+02:00 – 2026-10-02T18:30:00+02:00

Fin : 2026-12-19T10:30:00+01:00 – 2026-12-19T18:30:00+01:00

Vivien Ayroles présente un ensemble de photographies réalisées entre 2024 et 2026 à Tanger (Maroc) et Medellín (Colombie). En abordant le paysage par la marche, ses photographies explorent la relation des habitant·e·s aux cours d’eau dans les zones urbaines et également le ressenti d’un moment de création et de rencontres.

Spécial familles: Grâce au « Carnet de découverte » spécialement dédié aux enfants, la visite de l’expo est un jeu d’enfant !

Vernissage le vendredi 02 octobre 2026 à 18h30

médiathèque Bonlieu 1 rue Jean Jaurès74000 Annecy Annecy 74000 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 85 46 76 00 https://bibliotheques.annecy.fr/ https://www.instagram.com/mediatheques_annecy/ Médiathèque du réseau de lecture publique d’Annecy, la médiathèque Bonlieu vous ouvre l’accès à des livres, films, CD, revues, partitions, méthodes de langues, oeuvres d’art, ressources numériques… et à une programmation pour tous les publics : concerts, spectacles, conférences, expositions… La carte BiblioFil vous donne accès aux 10 médiathèques d’Annecy et aux bibliothèques d’Argonay, Chavanod, Epagny-Metz-Tessy, Poisy Parking Bonlieu, Bus Sibra

Vivien Ayroles présente un ensemble de photographies réalisées entre 2024 et 2026 à Tanger (Maroc) et Medellín (Colombie). En abordant le paysage par la marche, ses photographies explorent la des aux…

©Vivien Ayroles