Poussignac

Exposition d’Art Amateur

Église Saint-Martin Poussignac Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-13

Exposition d’Art Amateur organisée dans le cadre des Campestrales . .

Église Saint-Martin Poussignac 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 43 22 29 culture.poussignac@gmail.com

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English : Exposition d’Art Amateur

L’événement Exposition d’Art Amateur Poussignac a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Coteaux et Landes de Gascogne