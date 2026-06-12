Exposition d’Art Amateur Poussignac
Exposition d’Art Amateur Poussignac dimanche 13 septembre 2026.
Poussignac
Exposition d’Art Amateur
Église Saint-Martin Poussignac Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-13
Exposition d’Art Amateur organisée dans le cadre des Campestrales . .
Église Saint-Martin Poussignac 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 43 22 29 culture.poussignac@gmail.com
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English : Exposition d’Art Amateur
L’événement Exposition d’Art Amateur Poussignac a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Coteaux et Landes de Gascogne
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