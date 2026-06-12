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Exposition d’Art Amateur Poussignac

Exposition d’Art Amateur Poussignac

Exposition d’Art Amateur Poussignac dimanche 13 septembre 2026.

Adresse : Église Saint-Martin

Ville : 47700 Poussignac

Département : Lot-et-Garonne

Début : dimanche 13 septembre 2026

Fin : dimanche 20 septembre 2026

Tarif : Gratuit

Poussignac

Exposition d’Art Amateur

Église Saint-Martin Poussignac Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-13

Exposition d’Art Amateur organisée dans le cadre des Campestrales .   .

Église Saint-Martin Poussignac 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 43 22 29  culture.poussignac@gmail.com

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English : Exposition d’Art Amateur

L’événement Exposition d’Art Amateur Poussignac a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Coteaux et Landes de Gascogne

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