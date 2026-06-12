Poussignac

Journées Européennes du Patrimoine Immersion sonore

Église St Martin Poussignac Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Journées du patrimoine avec immersion sonore. .

Église St Martin Poussignac 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 43 22 29 culture.poussignac@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées Européennes du Patrimoine Immersion sonore

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Immersion sonore Poussignac a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Coteaux et Landes de Gascogne