Journées Européennes du Patrimoine Immersion sonore Poussignac
Journées Européennes du Patrimoine Immersion sonore Poussignac samedi 19 septembre 2026.
Poussignac
Journées Européennes du Patrimoine Immersion sonore
Église St Martin Poussignac Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Journées du patrimoine avec immersion sonore. .
Église St Martin Poussignac 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 43 22 29 culture.poussignac@gmail.com
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English : Journées Européennes du Patrimoine Immersion sonore
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Immersion sonore Poussignac a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Coteaux et Landes de Gascogne
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