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Musique classique Poussignac

Musique classique Poussignac

Musique classique Poussignac dimanche 13 septembre 2026.

Ville : 47700 Poussignac

Département : Lot-et-Garonne

Début : dimanche 13 septembre 2026

Fin : dimanche 13 septembre 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : Gratuit

Poussignac

Musique classique

Poussignac Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 17:00:00
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-13

Quatuor Ébène Clarinettes   .

Poussignac 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 43 22 29  culture.poussignac@gmail.com

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English : Musique classique

L’événement Musique classique Poussignac a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Coteaux et Landes de Gascogne

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