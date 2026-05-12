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Exposition de photographies Poussignac

Exposition de photographies Poussignac

Exposition de photographies Poussignac lundi 17 août 2026.

Ville : 47700 Poussignac

Département : Lot-et-Garonne

Début : lundi 17 août 2026

Fin : dimanche 30 août 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Poussignac

Exposition de photographies

Poussignac Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 14:30:00
fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :
2026-08-17

Par Pierre TEBOUL   .

Poussignac 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 43 22 29  culture.poussignac@gmail.com

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English : Exposition de photographies

L’événement Exposition de photographies Poussignac a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Coteaux et Landes de Gascogne

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