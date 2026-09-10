Exposition d’art brut de l’artiste Didier Van der Heyden, Au Petit Paris, Saint-Dizier

Informations pratiques

Exposition d’art brut de l’artiste Didier Van der Heyden 19 et 20 septembre Au Petit Paris Haute-Marne

Prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Dès 14h00, découvrez une exposition d’art brut en présence de l’artiste Didier Van der Heyden.

En partenariat avec l’association d’Art Brut Les Inouïs Curieux.

Au Petit Paris 478 avenue de la République, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est https://baraupetitparis.wixsite.com/bar-au-petit-paris https://www.facebook.com/baraupetitparis;https://www.instagram.com/baraupetitparis/?hl=fr La maison de Marcel Dhièvre est une demeure décorée dans le style Art naïf, située à Saint-Dizier (52). Elle est inscrite au titre des monuments historiques depuis 1984 et a été rénovée en 2012. Le bâtiment a d’abord été sauvé par Katy Couprie, artiste bragarde et parisienne, avant d’être racheté par la mairie de Saint-Dizier.

En 2018-2019, une association (Au Petit Paris) et la mairie décident ensemble de réhabiliter la maison et d’en faire un bar associatif. La rénovation est dirigée par l’architecte et urbaniste Charlotte Lurat. L’ensemble de la structure du bâtiment est rénové et une extension est construite.

Dès 14h00, découvrez une exposition d’art brut en présence de l’artiste Didier Van der Heyden.

© Bar au Petit Paris