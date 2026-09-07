Exposition d’art brut de l’artiste Didier Van der Heyden, Bar Au Petit Paris 478 Avenue de la République 52100 Saint-Dizier, Saint-Dizier

samedi 26 septembre 2026 · Bar Au Petit Paris 478 Avenue de la République 52100 Saint-Dizier · Saint-Dizier

Informations pratiques

Exposition d’art brut de l’artiste Didier Van der Heyden 26 et 27 septembre Bar Au Petit Paris 478 Avenue de la République 52100 Saint-Dizier Haute-Marne

Prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T14:00:00+02:00 – 2026-09-26T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-27T14:00:00+02:00 – 2026-09-27T19:00:00+02:00

Dès 14h00, découvrez une exposition d’art brut en présence de l’artiste Didier Van der Heyden.

En partenariat avec l’association d’Art Brut Les Inouïs Curieux.

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Exposition d’art brut de l’artiste Didier Van der Heyden

© Bar au Petit Paris