Exposition d’art contemporain : « l’Histoire réimaginée », Château de Beaurepaire, Loudun
samedi 19 septembre 2026 · Château de Beaurepaire · Loudun
Informations pratiques
Exposition d’art contemporain : « l’Histoire réimaginée » 19 et 20 septembre Château de Beaurepaire Vienne
Gratuit. Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Le château de Beaurepaire ouvre ses portes pour la troisième rencontre entre art international et communauté locale.
Nous vous invitons à découvrir des œuvres d’art présentées dans les anciennes dépendances, puis à flâner dans les magnifiques jardins du domaine.
Au programme : de nouvelles expositions d’art contemporain avec Driessens & van den Baar, artistes venus de Rotterdam, ainsi que l’atelier ouvert de Patricia Smith. D’autres artistes invités seront également présents.
Les visiteurs pourront rencontrer les artistes et échanger avec eux autour de leurs créations.
Château de Beaurepaire 86200 Loudun Loudun 86200 Loudun Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 (0) 6 71 78 66 99 https://www.instagram.com/chateau_de_beaurepaire/ À propos du Château de Beaurepaire : le toponyme du château est attesté depuis 1410. Le premier propriétaire connu est, au début du XVIe siècle, Jean du Pin, receveur du roi à Loudun. Plus récemment, le château fut la résidence de René Monory, président du Sénat français (1992-1998). Aujourd’hui, Beaurepaire est réinventé en centre d’art contemporain. Parking sur place
Le Château de Beaurepaire ouvre ses portes pour la troisième rencontre de l’art internationale et de communauté locale.
©patricia smith
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