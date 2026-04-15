Exposition d’art contemporain Sur un arbre perchées Saint-Macaire-en-Mauges Sèvremoine
Exposition d’art contemporain Sur un arbre perchées Saint-Macaire-en-Mauges Sèvremoine mercredi 15 avril 2026.
Sèvremoine
Exposition d’art contemporain Sur un arbre perchées
Saint-Macaire-en-Mauges Place Ste Marguerite Sèvremoine Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 15:30:00
fin : 2026-04-26 18:30:00
Date(s) :
2026-04-15 2026-04-18 2026-04-19 2026-04-22 2026-04-25 2026-04-26 2026-04-29 2026-05-02 2026-05-03 2026-05-06 2026-05-09 2026-05-10
Venez découvrir la première exposition d’un binôme féminin, des œuvres colorées et joyeuses à voir jusqu’au 10 mai à Sèvremoine.
Jade Boissin, artiste plasticienne installée à St Macaire, et Ariane Yadan, basée à Nantes, réunies par l’amour de l’art classique et contemporain et l’expression de la féminité dans leurs œuvres vous proposent de découvrir une exposition exceptionnelle de leurs travaux à 4 mains dans la chapelle Ste Marguerite de St Macaire.
Les deux univers de ces femmes artistes viennent se téléscoper dans un lieu atypique… .
Saint-Macaire-en-Mauges Place Ste Marguerite Sèvremoine 49450 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 46 71 89
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English :
Come and discover the first exhibition of a female duo, colorful and joyful works to be seen until May 10 in Sèvremoine.
L’événement Exposition d’art contemporain Sur un arbre perchées Sèvremoine a été mis à jour le 2026-04-14 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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