Exposition d’art contemporain Sur un arbre perchées Saint-Macaire-en-Mauges Sèvremoine

Sèvremoine

Exposition d’art contemporain Sur un arbre perchées

Saint-Macaire-en-Mauges Place Ste Marguerite Sèvremoine Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 15:30:00

fin : 2026-04-26 18:30:00

Date(s) :

2026-04-15 2026-04-18 2026-04-19 2026-04-22 2026-04-25 2026-04-26 2026-04-29 2026-05-02 2026-05-03 2026-05-06 2026-05-09 2026-05-10

Venez découvrir la première exposition d’un binôme féminin, des œuvres colorées et joyeuses à voir jusqu’au 10 mai à Sèvremoine.

Jade Boissin, artiste plasticienne installée à St Macaire, et Ariane Yadan, basée à Nantes, réunies par l’amour de l’art classique et contemporain et l’expression de la féminité dans leurs œuvres vous proposent de découvrir une exposition exceptionnelle de leurs travaux à 4 mains dans la chapelle Ste Marguerite de St Macaire.

Les deux univers de ces femmes artistes viennent se téléscoper dans un lieu atypique… .

Saint-Macaire-en-Mauges Place Ste Marguerite Sèvremoine 49450 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 46 71 89

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English :

Come and discover the first exhibition of a female duo, colorful and joyful works to be seen until May 10 in Sèvremoine.

L’événement Exposition d’art contemporain Sur un arbre perchées Sèvremoine a été mis à jour le 2026-04-14 par Pôle Tourisme ôsezMauges