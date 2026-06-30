Informations pratiques

Benfeld

Exposition d’art les Journées d’Octobre

1 rue d’Ettenheim Benfeld Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-17 10:00:00

fin : 2026-10-18 18:00:00

Date(s) :

2026-10-17 2026-10-18

Grande exposition de peinture, sculpture, photos, artisanat et arts plastiques.

Exposition 2026 Thème Perfections artificielles

Proposée par la Commission Culture, cette nouvelle édition invite à explorer notre rapport à la perfection à l’ère de l’intelligence artificielle. Entre création humaine et création assistée, elle questionne la place de l’imperfection, de la singularité et de l’authenticité dans l’art.

Visites

Jeudi 15 et vendredi 16 octobre visites réservées aux groupes scolaires des écoles de Benfeld

Samedi 17 octobre ouverture au public de 14h à 18h

Dimanche 18 octobre ouverture au public de 10h à 18h. .

1 rue d’Ettenheim Benfeld 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 42 17 mairie@ville-de-benfeld.fr

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English :

A major exhibition of paintings, sculptures, photographs, crafts, and visual arts.

L’événement Exposition d’art les Journées d’Octobre Benfeld a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme du Grand Ried