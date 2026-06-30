Exposition d’art les Journées d’Octobre Benfeld
samedi 17 octobre 2026 · Benfeld
Informations pratiques
Benfeld
Exposition d’art les Journées d’Octobre
1 rue d’Ettenheim Benfeld Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-17 10:00:00
fin : 2026-10-18 18:00:00
Date(s) :
2026-10-17 2026-10-18
Grande exposition de peinture, sculpture, photos, artisanat et arts plastiques.
Exposition 2026 Thème Perfections artificielles
Proposée par la Commission Culture, cette nouvelle édition invite à explorer notre rapport à la perfection à l’ère de l’intelligence artificielle. Entre création humaine et création assistée, elle questionne la place de l’imperfection, de la singularité et de l’authenticité dans l’art.
Visites
Jeudi 15 et vendredi 16 octobre visites réservées aux groupes scolaires des écoles de Benfeld
Samedi 17 octobre ouverture au public de 14h à 18h
Dimanche 18 octobre ouverture au public de 10h à 18h. .
1 rue d’Ettenheim Benfeld 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 42 17 mairie@ville-de-benfeld.fr
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English :
A major exhibition of paintings, sculptures, photographs, crafts, and visual arts.
L’événement Exposition d’art les Journées d’Octobre Benfeld a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme du Grand Ried
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