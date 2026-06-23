Vertheuil

Exposition d’artistes à l’Abbaye de Vertheuil

Abbaye Vertheuil Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 13:30:00

fin : 2026-07-31 19:00:00

Date(s) :

2026-07-01

L’Office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe

L’Abbaye de Vertheuil accueille des artistes qui vous proposeront une expositions de leurs œuvres de peintures, céramiques, photographies et sculptures.

Le vernissage aura lieu le vendredi 3 juillet à 19h. .

Abbaye Vertheuil 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine amisabbayedevertheuil@gmail.com

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English : Exposition d’artistes à l’Abbaye de Vertheuil

L’événement Exposition d’artistes à l’Abbaye de Vertheuil Vertheuil a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Médoc-Vignoble