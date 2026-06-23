Exposition d’artistes à l’Abbaye de Vertheuil Vertheuil
Exposition d’artistes à l’Abbaye de Vertheuil Vertheuil mercredi 1 juillet 2026.
Vertheuil
Exposition d’artistes à l’Abbaye de Vertheuil
Abbaye Vertheuil Gironde
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 13:30:00
fin : 2026-07-31 19:00:00
Date(s) :
2026-07-01
L’Office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe
L’Abbaye de Vertheuil accueille des artistes qui vous proposeront une expositions de leurs œuvres de peintures, céramiques, photographies et sculptures.
Le vernissage aura lieu le vendredi 3 juillet à 19h. .
Abbaye Vertheuil 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine amisabbayedevertheuil@gmail.com
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English : Exposition d’artistes à l’Abbaye de Vertheuil
L’événement Exposition d’artistes à l’Abbaye de Vertheuil Vertheuil a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Médoc-Vignoble
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