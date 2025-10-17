Exposition d’artistes locaux Salle des fêtes de Bréry Domblans

Exposition d’artistes locaux

Salle des fêtes de Bréry Chemin de Saint-Lamain Domblans Jura

Gratuit

Début : 2026-05-02 10:00:00

fin : 2026-05-03 18:00:00

2026-05-02 2026-05-03

Le comité des fêtes de Bréry organise cette exposition pour faire connaître les artistes locaux professionnels ou amateurs peintres, sculpteurs, photographes, artisans du cuir, du bois, de la céramique, créateurs de bijoux… .

Salle des fêtes de Bréry Chemin de Saint-Lamain Domblans 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 03 94 54 ballet.roger@wanadoo.fr

