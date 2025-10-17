Exposition d’artistes locaux Salle des fêtes de Bréry Domblans
Exposition d’artistes locaux Salle des fêtes de Bréry Domblans samedi 2 mai 2026.
Exposition d’artistes locaux
Salle des fêtes de Bréry Chemin de Saint-Lamain Domblans Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 10:00:00
fin : 2026-05-03 18:00:00
Date(s) :
2026-05-02 2026-05-03
Le comité des fêtes de Bréry organise cette exposition pour faire connaître les artistes locaux professionnels ou amateurs peintres, sculpteurs, photographes, artisans du cuir, du bois, de la céramique, créateurs de bijoux… .
Salle des fêtes de Bréry Chemin de Saint-Lamain Domblans 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 03 94 54 ballet.roger@wanadoo.fr
