Théâtre Salle des fêtes de Bréry Domblans

Théâtre

Salle des fêtes de Bréry Chemin de Saint-Lamain Domblans Jura

Début : 2026-05-29 20:30:00

fin : 2026-05-29 22:00:00

2026-05-29

Le Comité des fêtes de Bréry accueille les Baladins de la Séquanaise qui joueront la pièce de théâtre La visite de la vieille dame de Friedrich Dürrenmatt. .

Salle des fêtes de Bréry Chemin de Saint-Lamain Domblans 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 03 94 54 ballet.roger@wanadoo.fr

