Jeudis de Pays Domblans Parking de la salle des fêtes de Bréry Domblans

Jeudis de Pays Domblans Parking de la salle des fêtes de Bréry Domblans jeudi 11 juin 2026.

Jeudis de Pays Domblans

Parking de la salle des fêtes de Bréry 22 grande rue Domblans Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 18:00:00
fin : 2026-06-11 22:00:00

Date(s) :
2026-06-11

Bienvenue dans les Jeudis de Pays® de Bresse Haute Seille !
Mais Les Jeudis de Pays® c’est quoi ?
– C’est 16 marchés nocturnes, dans 16 communes de notre beau territoire
– C’est de 18h à 22h pendant tout l’été
– C’est des produits de terroir mis à l’honneur et à consommer sur place.
Mais c’est aussi l’occasion de se retrouver et de partager un beau moment de convivialité sur la place du village !   .

Parking de la salle des fêtes de Bréry 22 grande rue Domblans 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 44 62 47  jeudisdepays@bressehauteseille.fr

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English : Jeudis de Pays Domblans

L’événement Jeudis de Pays Domblans Domblans a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme JurAbsolu

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