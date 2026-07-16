UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Vivonne

Exposition d’arts religieux, Chateau Chapelle Pigeonnier, Vivonne

vendredi 18 septembre 2026 · Chateau Chapelle Pigeonnier · Vivonne

Exposition d’arts religieux, Chateau Chapelle Pigeonnier, Vivonne

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Chateau Chapelle Pigeonnier
Adresse
6 rue de la chapelle, 86370 Vivonne
Ville
86370 Vivonne
Département
Vienne
Tarif
Gratuit.

Exposition d’arts religieux 18 – 20 septembre Chateau Chapelle Pigeonnier Vienne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T09:30:00+02:00 – 2026-09-18T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Exposition d’objets d’art religieux.

Chateau Chapelle Pigeonnier 6 rue de la chapelle, 86370 Vivonne Vivonne 86370 Vienne Nouvelle-Aquitaine 06 62 03 90 48 Château du XIV siècle, Chapelle XVII avec charpente unique en France et Pigeonnier. Voiture possibilité de parking
Exposition d’objets d’Arts Religieux

©histoirepatrimoinevivonne.com

À voir aussi à Vivonne (Vienne)