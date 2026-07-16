Exposition d’arts religieux, Chateau Chapelle Pigeonnier, Vivonne

Informations pratiques

Exposition d’arts religieux 18 – 20 septembre Chateau Chapelle Pigeonnier Vienne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:30:00+02:00 – 2026-09-18T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Exposition d’objets d’art religieux.

Chateau Chapelle Pigeonnier 6 rue de la chapelle, 86370 Vivonne Vivonne 86370 Vienne Nouvelle-Aquitaine 06 62 03 90 48 Château du XIV siècle, Chapelle XVII avec charpente unique en France et Pigeonnier. Voiture possibilité de parking

Exposition d’objets d’Arts Religieux

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