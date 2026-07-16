Visite commentée : 400 ans de la chapelle, Chateau Chapelle Pigeonnier, Vivonne

Informations pratiques

Visite commentée : 400 ans de la chapelle 19 et 20 septembre Chateau Chapelle Pigeonnier Vienne

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Du 14 au 22 septembre, l’association des Amis de Cercigny présente deux décors peints par Gilles Béraud.

À travers cette exposition, l’artiste invite à découvrir la peinture comme un métier, fondé sur la collaboration entre le commanditaire et le peintre autour d’un projet commun, dans l’esprit des pratiques anciennes.

Chateau Chapelle Pigeonnier 6 rue de la chapelle, 86370 Vivonne Vivonne 86370 Vienne Nouvelle-Aquitaine 06 62 03 90 48 Château du XIV siècle, Chapelle XVII avec charpente unique en France et Pigeonnier. Voiture possibilité de parking

Du 14 au 22 septembre, l’association des Amis de Cercigny expose deux décors peints par Gilles Béraud. C’est l’occasion pour leur auteur de présenter la peinture sous l’angle d’un métier, qui a été …

@SCICERCIGNY