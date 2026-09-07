Exposition de chapeaux, Église Saint-Michel, Craon
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Michel · Craon
Informations pratiques
Exposition de chapeaux 19 et 20 septembre Église Saint-Michel Vienne
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Découvrez une exposition de chapeaux datant des années 1920 à 1970, accompagnée d’une présentation de costumes d’époque.
Les enfants pourront participer à un atelier de confection de chapeaux, organisé de 15h à 17h les deux jours.
Le dimanche à 15h, un défilé mettra à l’honneur les chapeaux et les costumes présentés dans l’exposition.
Église Saint-Michel 1 Place Saint Michel, 86110 Craon, France Craon 86110 Vienne Nouvelle-Aquitaine 0549512244
Exposition de chapeaux datant des années 1920 à 1970. Dans la même salle se trouvera une exposition de différents costumes.
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