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Exposition de chapeaux, Église Saint-Michel, Craon

samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Michel · Craon

Exposition de chapeaux, Église Saint-Michel, Craon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église Saint-Michel
Adresse
1 Place Saint Michel, 86110 Craon, France
Ville
86110 Craon
Département
Vienne
Tarif
Gratuit. Sans réservation.

Exposition de chapeaux 19 et 20 septembre Église Saint-Michel Vienne

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez une exposition de chapeaux datant des années 1920 à 1970, accompagnée d’une présentation de costumes d’époque.

Les enfants pourront participer à un atelier de confection de chapeaux, organisé de 15h à 17h les deux jours.

Le dimanche à 15h, un défilé mettra à l’honneur les chapeaux et les costumes présentés dans l’exposition.

Église Saint-Michel 1 Place Saint Michel, 86110 Craon, France Craon 86110 Vienne Nouvelle-Aquitaine 0549512244
Exposition de chapeaux datant des années 1920 à 1970. Dans la même salle se trouvera une exposition de différents costumes.

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