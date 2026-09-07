Exposition de chasubles liturgiques du XVIIIe siècle, Église Saint-Mathurin, Larchant

Informations pratiques

Exposition de chasubles liturgiques du XVIIIe siècle Samedi 19 septembre, 10h00 Église Saint-Mathurin Seine-et-Marne

limité à 10 personnes réservation au 0609614217 uniquement par sms

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Exposition de trois chasubles liturgiques du 18° siècle, en soie richement rebrodée. Ces chasubles, classées Monuments historiques, ne sont jamais visibles..

Une brodeuse professionnelle sera présente de 14h à 17h afin d’expliquer les points et les fils utiisés.

Elle animera sur place un atelier de broderie.

Église Saint-Mathurin Place du Pilori, 77760 Larchant, France Larchant 77760 Seine-et-Marne Île-de-France 0164281617 https://www.larchant.com [{« type »: « phone », « value »: « 06 09 61 42 17 »}] Cette église de style gothique, dédiée au célèbre Saint Mathurin, guérisseur des fous, a été construite par les bâtisseurs du chapitre de Notre-Dame-de-Paris.

Commencé vers 1176, cet ensemble fut achevé dans le premier quart du XIIIe siècle.

L’église était une étape importante sur le chemin du pèlerinage jusqu’à Saint-Jacques-de-Compostelle. Encore aujourd’hui, on célèbre le Saint Mathurin lors du pèlerinage organisé chaque année durant la Pentecôte.

Exposition de chasubles liturgiques du XVIIIe siècle

©martine Dal secco