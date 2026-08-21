Visite guidée du Marais, Marais de Larchant, Larchant

Informations pratiques

Visite guidée du Marais 19 et 20 septembre Marais de Larchant Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, partez à la découverte du Marais de Larchant, l’une des plus remarquables zones humides d’Île-de-France. Accompagnés par un guide de la réserve naturelle, vous parcourrez les sentiers du marais pour comprendre son histoire, son fonctionnement écologique et les actions mises en œuvre pour préserver ce patrimoine naturel exceptionnel. Cette visite permettra d’observer les milieux caractéristiques du marais, d’évoquer les espèces animales et végétales qui y trouvent refuge, ainsi que les défis liés à leur conservation. Une occasion unique de découvrir les coulisses de la gestion d’une réserve naturelle et de porter un nouveau regard sur un patrimoine vivant, souvent méconnu.

Marais de Larchant Chemin de Larchant à Villiers-sous-Grez 77160 Larchant Larchant 77760 Seine-et-Marne Île-de-France 06 30 39 67 92 http://maraisdelarchant.fr/

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