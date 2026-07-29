Exposition de Christian Poirier l’écriture du silence Eglise Saint Hiaire de la Combe Curemonte
dimanche 9 août 2026 · Eglise Saint Hiaire de la Combe · Curemonte
Informations pratiques
Curemonte
Exposition de Christian Poirier l’écriture du silence
Eglise Saint Hiaire de la Combe D106 Curemonte Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 14:30:00
fin : 2026-08-20 19:00:00
Date(s) :
2026-08-09
Né à Rennes en 1952, Christian Poirier est peintre et poète. Il cherche à prendre en compte le silence et à saisir, par les mots comme par les couleurs, les beautés du monde. Il est l’auteur de plusieurs recueils de poésie, dont Nœud de mer et de nuit, finaliste du Prix Mallarmé 2021
A l’église de la Combe .
Eglise Saint Hiaire de la Combe D106 Curemonte 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 26 73 04
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English : Exposition de Christian Poirier l’écriture du silence
L’événement Exposition de Christian Poirier l’écriture du silence Curemonte a été mis à jour le 2026-07-24 par Corrèze Tourisme
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