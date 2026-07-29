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Exposition de Christian Poirier l’écriture du silence Eglise Saint Hiaire de la Combe Curemonte

dimanche 9 août 2026 · Eglise Saint Hiaire de la Combe · Curemonte

Exposition de Christian Poirier l’écriture du silence Eglise Saint Hiaire de la Combe Curemonte

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Eglise Saint Hiaire de la Combe
Adresse
D106
Ville
19500 Curemonte
Département
Corrèze
Tarif
Gratuit

Curemonte

Exposition de Christian Poirier l’écriture du silence

Eglise Saint Hiaire de la Combe D106 Curemonte Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 14:30:00
fin : 2026-08-20 19:00:00

Date(s) :
2026-08-09

Né à Rennes en 1952, Christian Poirier est peintre et poète. Il cherche à prendre en compte le silence et à saisir, par les mots comme par les couleurs, les beautés du monde. Il est l’auteur de plusieurs recueils de poésie, dont Nœud de mer et de nuit, finaliste du Prix Mallarmé 2021
A l’église de la Combe   .

Eglise Saint Hiaire de la Combe D106 Curemonte 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 26 73 04 

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English : Exposition de Christian Poirier l’écriture du silence

L’événement Exposition de Christian Poirier l’écriture du silence Curemonte a été mis à jour le 2026-07-24 par Corrèze Tourisme

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