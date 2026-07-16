Exposition de Christophe Tissot – Galerie Cipango, Galerie Cipango, Paris

Informations pratiques

Exposition de Christophe Tissot – Galerie Cipango 10 novembre – 31 décembre Galerie Cipango Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-10T13:00:00+01:00 – 2026-11-10T19:00:00+01:00

Fin : 2026-12-31T13:00:00+01:00 – 2026-12-31T19:00:00+01:00

La Galerie Cipango a le plaisir de présenter un ensemble inédit d’œuvres de l’artiste

Christophe Tissot. A travers cette nouvelle série Christophe Tissot mêle de façon subtile ses photographies à son travail graphique. Par un léger jeu de superpositions, d’interventions plastiques et de compositions maîtrisées, il transforme le réel en un territoire sensible et poétique. À travers cette exposition, Christophe Tissot confirme la singularité d’une écriture visuelle sensible et immersive, qui interroge notre perception du monde tout en célébrant sa part invisible.

Cette exposition s’inscrit au sein du parcoursPhotographie dans les galeries d’art, organisé par leComité Professionnel des Galeries d’Art.

Galerie Cipango 14, rue de l’Echaudé, 75006 Paris Paris 75006 Paris 6e Arrondissement Paris Île-de-France +33 1 43 26 08 92 https://www.galeriecipango.fr https://www.instagram.com/galeriecipango/ [{« link »: « https://www.comitedesgaleriesdart.com/ »}] La Galerie Cipango est connue depuis 1978 pour ses pièces uniques de caractère.

Elle privilégie le travail du couple d’artiste Christophe Tissot et Sylvie Tissot dans le domaine de la sculpture, du bijou d’artiste et des oeuvres graphiques.

À travers une sélection exigeante, la galerie affirme son engagement pour une création authentique empreinte de poésie. Métro : Saint-Germain-des-Près, Mabillon, Odéon

La Galerie Cipango a le plaisir de présenter un ensemble inédit d’œuvres de l’artiste

©Sylvie Tissot