Exposition de Claude Nori, La Dolce Vista – Polka Galerie, Polka Galerie, Paris

Informations pratiques

Exposition de Claude Nori, La Dolce Vista – Polka Galerie 4 – 30 octobre Polka Galerie Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-04T11:00:00+02:00 – 2026-10-04T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-30T11:00:00+01:00 – 2026-10-30T19:00:00+01:00

À l’occasion du Bicentenaire de la Photographie, célébré en septembre 2026, la galerie Polka consacre une exposition à Claude Nori, dont le travail sensible et profondément incarné dialogue avec deux siècles d’images et de regards.

La Dolce Vista – littéralement, « le regard doux » – s’amuse ici de l’écho avec la Dolce Vita, trop souvent associée à l’œuvre du photographe. Car derrière cette apparente insouciance se déploie un territoire plus intime, fragile, traversé par les élans amoureux, les hésitations et les vertiges de l’adolescence.

Marqué durablement par Federico Fellini, Claude Nori n’a jamais oublié la figure de Paola dans La Dolce Vita : apparition lumineuse sur une plage, appel silencieux auquel le monde ne répond pas. De cette scène fondatrice naît une quête, celle d’instants suspendus, d’« épiphanies » fugaces que le photographe poursuit avec une ferveur retenue.

Dans ses images, les corps se cherchent, se frôlent ou se dérobent. Les couples s’inventent, les regards s’égarent, les jeunes filles rient, posent ou défient doucement l’objectif. Rien n’y est jamais figé : tout semble en devenir, comme saisi dans le flux d’un récit en train de s’écrire. Les scènes s’enchaînent avec la fluidité d’un film – entre rivages lumineux, nuits vibrantes et échos d’un néoréalisme revisité.

À partir d’une relecture de ses planches-contact et d’un ensemble de tirages en noir et blanc, pour la plupart inédits, Claude Nori approfondit ici le fil de ses fictions autobiographiques, nourries par le cinéma et les photo-romans qui accompagnaient son enfance italienne.

L’exposition est prolongée par une publication réunissant ces images et des textes de jeunesse, où affleurent encore les parfums des années 1980 et 1990, comme une mémoire vive du désir et de ses premières formes.

Cette exposition s’inscrit au sein du parcoursPhotographie dans les galeries d’art, organisé par leComité Professionnel des Galeries d’Art.

Polka Galerie 14 Rue Saint-Gilles, 75003 Paris, France Paris 75003 Quartier des Archives Paris Île-de-France +33176214132 http://www.polkagalerie.com [{« link »: « https://www.comitedesgaleriesdart.com/ »}] Fondée en 2007, la galerie Polka est située au cœur du Marais à Paris, dans la Cour de Venise. Dédiée à la photographie moderne et contemporaine, elle défend une vision exigeante et singulière de l’image en représentant à la fois de grandes figures de l’histoire de la photographie et des artistes contemporains.

Aux côtés de maîtres majeurs et de photographes du XXe siècle tels que William Klein, Sebastião Salgado, Elliott Erwitt, Joel Meyerowitz ou Franco Fontana, la galerie met également en lumière des voix contemporaines telles que Miho Kajioka, Éloïse Labarbe-Lafon, Joakim Eskildsen, Alexander Gronsky et Édouard Elias.

Chaque année, la galerie organise entre 6 et 8 expositions, personnelles ou collectives, favorisant un dialogue constant entre patrimoine photographique et création contemporaine. Ces expositions constituent souvent des temps forts de la scène artistique parisienne, mêlant œuvres emblématiques, nouvelles découvertes et productions inédites. Métro : Chemin Vert (L8) / Saint-Paul (L1). Bus : 29, 96, 65, 20. Parking : Saint-Paul.

À l’occasion du Bicentenaire de la Photographie, célébré en septembre 2026, la galerie Polka consacre une exposition à Claude Nori, dont le travail sensible et profondément incarné dialogue avec et…

©Isabelle, Grande Plage, été 2007 © Claude Nori / Courtesy Polka Galerie